شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لاعب حصل على 22 مليون جنيه ويرفض التدريب..وحساب عسير ينتظر المتمردين والمتمارضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن هناك حالات من التمرد وعدم التركيز من بعض اللاعبين الذين يتمارضون ويتمردون، ولكنه سيتصدى بكل قوة وحزم مهما كانت التضحيات.

وقال رئيس الزمالك في فيديو بثه الموقع الرسمي أنه لن يخضع لحالة لىّ الذراع من بعض اللاعبين الذين يدعون الإصابات لعدم اللعب، ويطالب الجمهور الأبيض بالصبر والتحمل هذه السنة مهما كانت النتائج، لأنه في مرحلة إصلاح أمور كثيرة خاطئة في صفوف الفريق، خاصة عقود اللاعبين التي ليس بها عدالة، وهناك ظلم لدرجة أن هناك لاعبين حصلوا على 80% من عقودهم وآخرين معهم في الفريق حصلوا على 10% فقط.

وأكد منصور أن هناك كارثة في عقود اللاعبين، فلاعب كان عقده 750 ألف جنيه في الموسم حصل على 22 مليونا و500 ألف جنيه ويرفض التدريب ويتمارض، وعقود كثيرة تعد بمثابة الفضيحة.

ووجه رئيس الزمالك الدعوة لجمهور النادى لحضور المباريات ودعم اللاعبين الذين سيلعبون بإخلاص، بينما الآخرين الذين يتمارضون سيكون حسابهم عسيرا، وأشار إلى أنه أجّل الحديث في تمارض وتمرد اللاعبين حتى الانتهاء من مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء الأربعاء وفاز فيها الزمالك بثلاثية مقابل هدفين.

وكان فيريرا قد استبعد أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح لاعبى الفريق من قائمة مواجهة بيراميدز في مفاجأة كبيرة للجمهور الأبيض، ولكن تمسك فيريرا باستبعاد الثنائى من المباراة.