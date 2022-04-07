شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يتعادل سلبيا مع الجونة وديا استعدادا للأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل نادى إيسترن كومبانى سلبيا مع نادى الجونة فى المباراة الودية التى أقيمت منذ قليل، استعدادا لمواجهة النادى الأهلى فى إطار الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى.

وشهد اللقاء غياب كل من أحمد متعب ومحمود نعيم وعماد ميهوب ومحمد ناصر (مودي) ومحمد صالح وفراس بن عيفية وطرابلسى وأحمد جودة وستيڤن ساى وأحمد حمدين لخوضهم مرانًا خفيفًا قبل المباراة، كما غاب أحمد أمين أوفة وأحمد دعدور للإصابة.

ويتلقى فريق إيسترن كومبانى وديًا مع إنبى اليوم الخميس لتكون المباراة الختامية للمباريات الودية قبل مواجهة الأهلى ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها فى 12 إبريل.

وقرر علاء عبد العال خوض أكثر من مباراة ودية لتجهيز الفريق لاستئناف بطولة الدورى والتي يأمل في مواصلة النتائج الإيجابية والابتعاد من منطقة الهبوط والتقدم في جدول الدورى.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة علاء عبد العال إلى وصول الفريق لأفضل شكل فني وبدني ممكن قبل العودة لمباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادى إيسترن كومبانى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبل 23 هدفا.