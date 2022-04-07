شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يكشف كواليس حديثه مع محمود الونش بعد مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فيريرا، المدير الفني للزمالك، عن كواليس الحديث الذي دار مع محمود الونش مدافع الفريق بعد طرده أمام بيراميدز، مؤكدًا إنه قال للاعب: "الضغوط ومثل تلك المواقف هي من تخلق الأبطال".

وأعرب فيريرا عن استيائه من ضغط المباريات التي سيعاني منها الزمالك في الفترة المقبلة، موضحًا انه لا يعلم سبب هذا الضغط.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي، إن هناك أشياء كثيرة تعلمها لاعبو الزمالك فى الفترة الماضية، وطبقوها فى الشوط الأول ونصف الشوط الثاني، والنتيجة عادلة أمام فريق قوى، وعلمت اليوم لماذا بيراميدز منافس قوى على اللقب، وأهنئهم على أدائهم وقوتهم.

وتابع أن التبديلات التى اجراها كانت وفقًا لوجهة نظره الفنية، ونجحنا فى الدفاع الجيد وكان أمامنا فرصة استغلال المرتدات وسيتم تصحيح تلك الأمور فى الفترة المقبلة. وأضاف مدرب الزمالك: "إنها مباراة مهمة جدًا للزمالك خاصة أن المكسب يقربنا من الأهلى متصدر المسابقة".

ونجح فريق الزمالك في حصد أهم 3 نقاط في مشواره بالدورى هذا الموسم عقب الفوز علي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدورى.

أحرز أهداف الزمالك كل من أشرف بن شرقي وعمر السعيد وإمام عاشور فى الدقائق 2 و 45 و54 على التوالى، بينما أحرز هدفى بيراميدز علي جبر في وفجري لاكاي فى الدقيقين 12 و37 من عمر المباراة، ليصل الزمالك للنقطة 28 محتلا المركز الثاني ، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 26 في المركز الثالث.