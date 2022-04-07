شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر: الأهلي يلعب فى مرحلة صعبة بسبب ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، أن فوز فريقه على الاتحاد السكندري بهدف نظيف مهم، لأن فريقه يلعب في مرحلة صعبة ويخوض ثاني مباراة في أقل من 3 أيام.

وقال في تصريحات لقناة الأهلي: "المجهود صعب على اللاعبين بسبب ضغط المباريات، ونحاول الخروج من كل مباراة بنتيجة إيجابية".

وتابع: "خوض 7 أو 8 مباريات فى وقت قليل صعب للغاية، ولذلك يقوم الجهاز الفني بالتدوير بين اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين للحفاظ على اللاعبين من الإجهاد والإصابات".

وشدد عبد القادر: "دعم جمهور الأهلي يدفعني لإخراج أقصى ما لدي ومن الوارد في مباراة ألا أكون موفقا ولكن أتمنى أن أسير بشكل جيد في كل المباريات".

وعن عدم انضمامه لمنتخب مصر، أكد: "بالطبع حزين على عدم التواجد في منتخب مصر ولكنني أدعم اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر، وكلاعب من حقي أن أزعل ولكن لا أتمنى الشر أو عدم التوفيق للمنتخب بل أتمنى لهم الخير، كما أتمنى التوفيق لمنتخبنا في المرات القادمة رغم أننا قدمنا ما علينا في مباراتي السنغال بتصفيات كأس العالم، والحظ لم يحالفنا في الصعود للمونديال".