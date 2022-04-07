شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الأهلي في القبض على الصدارة وتعزيزها، بفوز ثمين على الاتحاد السكندري رافعا رصيده إلى 31 نقطة، بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى لقاء ولم يخسر، وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى في أول ظهور للقيادة الفنية لعماد النحاس في المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفا.

في القمة الأخرى انتزع الزمالك وصافة ترتيب الدورى بعدما قفز للنقطة 28 بفارق نقطتين عن بيراميدز ضحيته في سهرة الليلة، بعدما توقف رصيد الفريق السماوي عند 26 نقطة.

وحقق النادى الأهلى فوزا صعبا على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

سجل الموزمبيقى لويس ميكسيونى هدف التقدم للأهلى في الدقيقة 35 بعد تصويبة جميلة بقدمه اليسرى أقصى الزاوية اليمنى على مرمى عبد المنصف حارس الاتحاد، بعدما سدد حسين الشحات كرة بعد المرور من أكثر من لاعب ولكنها اصطدمت بدفاع الاتحاد ثم مررها ديانج بضربة رأس إلى ميكسوني الذى سجل الهدف.

كما نجح فريق الزمالك في حصد أهم 3 نقاط في مشواره بالدورى هذا الموسم عقب الفوز علي بيراميدز بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدورى.

أحرز أهداف الزمالك كل من أشرف بن شرقي وعمر السعيد وإمام عاشور فى الدقائق 2 و 45 و54 على التوالى، بينما أحرز هدفى بيراميدز علي جبر في وفجري لاكاي فى الدقيقين 12 و 37 من عمر المباراة ، ليصل الزمالك للنقطة 28 محتلا المركز الثاني ، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 26 في المركز الثالث.