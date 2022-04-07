شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: زعلان بسبب الخسارة أمام الأهلى.. والاتحاد السكندرى غير محظوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى عن حزنه بسبب الخسارة أمام الأهلى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام.

وقال النحاس خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2" بعد المباراة: "نحتاج إلى الوقت من أجل التعرف أكثر على اللاعبين وتحقيق الانسجام المطلوب، وأتمنى التوفيق في الفترة القادمة من مباريات الدورى".

وتابع النحاس: "لا نملك وقت للتدعيم وغير محظوظون بسبب بالإصابات والغيابات وأشكر جمهور الاتحاد السكندرى الذى يدعم فريقه وحزين وزعلان بسبب الخسارة أمام الأهلى لأن المكسب أو حتى التعادل كان سيفتح أبوابا كثيرة أمامنا".

وخطف الأهلى فوزا مهما من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

سجل الموزمبيقى لويس ميكسيونى هدف التقدم للأهلى في الدقيقة 35 بعد تصويبة جميلة بقدمه اليسرى أقصى الزاوية اليمنى على مرمى عبد المنصف حارس الاتحاد، بعدما سدد حسين الشحات كرة بعد المرور من أكثر من لاعب ولكنها اصطدمت بدفاع الاتحاد ثم مررها ديانج بضربة رأس إلى ميكسوني الذى سجل الهدف.بهذه النتيجة يواصل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 31 نقطة من 11 مباراة لعبها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى لقاء ولم يخسر وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف، في المقابل ظل الاتحاد السكندرى عند النقطة 14 في المركز الحادى عشر، بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفا.