شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: هدفا الزمالك الثاني والثالث فى توقيت سيئ.. وصعبنا الأمور على أنفسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز على الهزيمة من الزمالك بنتيجة 3 / 2، أن فريقه كان سيئا في بداية المباراة ثم استعدنا التوازان، لكن هدف الزمالك الثاني كان فى توقيت سيئ جدًا، وفي الشوط الأول تكرر نفس السيناريو وحاولنا إدراك التعادل ولكن لم نوفق.

وعن مستوى فخرى لاكاي، أكد إيهاب جلال إنه كان من أفضل اللاعبين فى الفريق بمباراة الزمالك، موضحًا أن هناك ضغط مباريات في الفترة المقبلة ولا مجال لفقدان نقاط أخرى، والدورى مازال طويلا لكننا نصعب الأمور علي انفسنا. وأضاف أن أمين عمر من أفضل الحكام في مصر، وأمر طبيعي أن يقع عليه ضغوطات.

وتابع المدير الفني أن أهداف الزمالك ليس بها أخطاء دفاعية من بيراميدز، وجميعها جاءت بسبب التوفيق، وأن سهولة المرور من وسط الملعب ساعدت لاعبي الزمالك فى الوصول للمرمي، لافتا إلى بيراميدز كان الأفضل في كثير من الأحيان.