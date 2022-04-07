شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك يتصدر ترتيب هدافي الدورى رغم استبعاده من مباراة فريقه أمام بيراميدز، محتفظا بالصدارة برصيد 8 أهداف.

وحقق النادى الأهلى فوزا صعبا على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

سجل الموزمبيقى لويس ميكسيونى هدف التقدم للأهلى في الدقيقة 35 بعد تصويبة جميلة بقدمه اليسرى أقصى الزاوية اليمنى على مرمى عبد المنصف حارس الاتحاد، بعدما سدد حسين الشحات كرة بعد المرور من أكثر من لاعب ولكنها اصطدمت بدفاع الاتحاد ثم مررها ديانج بضربة رأس إلى ميكسوني الذى سجل الهدف.

ونجح فريق الزمالك في حصد أهم 3 نقاط في مشواره بالدورى هذا الموسم عقب الفوز علي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدورى.

أحرز أهداف الزمالك كل من أشرف بن شرقي وعمر السعيد وإمام عاشور فى الدقائق 2 و 45 و54 على التوالى، بينما أحرز هدفى بيراميدز علي جبر في وفجري لاكاي فى الدقيقين 12 و 37 من عمر المباراة ، ليصل الزمالك للنقطة 28 محتلا المركز الثاني ، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 26 في المركز الثالث.

أحمد سيد زيزو الزمالك 8

محمد هلال البنك الأهلي 6

مروان حمدي سموحة 6

جوب مابولولو الاتحاد السكندري 6

محمد شريف الأهلي 5

جون أوكويي إيبوكا إنبي 5

محمود وادي بيراميدز 5

بيرسي تاو الأهلي 5