شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: النتيجة عادلة أمام فريق قوى.. والفوز مهم جدا للاقتراب من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، أن بيراميدز فريق قوى جدًا والملعب على أعلى مستوى لكنه بدون جماهير، والزمالك قدم مباراة متوازنة حتى الدقيقة 60.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي إن هناك أشياء كثيرة تعلمها لاعبو الزمالك فى الفترة الماضية، وطبقوها فى الشوط الأول ونصف الشوط الثاني، والنتيجة عادلة أمام فريق قوى، وعلمت اليوم لماذا بيراميدز منافس قوى على اللقب، وأهنئهم على أدائهم وقوتهم.

وتابع أن التبديلات التى أجراها كانت وفقًا لوجهة نظره الفنية، ونجحنا فى الدفاع الجيد وكان أمامنا فرصة استغلال المرتدات وسيتم تصحيح تلك الأمور فى الفترة المقبلة. وأضاف مدرب الزمالك: "إنها مباراة مهمة جدًا للزمالك خاصة أن المكسب يقربنا من الأهلى متصدر المسابقة".

نجح فريق الزمالك في حصد أهم 3 نقاط في مشواره بالدورى هذا الموسم عقب الفوز علي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدورى.

أحرز أهداف الزمالك كل من أشرف بن شرقي وعمر السعيد وإمام عاشور فى الدقائق 2 و45 و54 على التوالى، بينما أحرز هدفى بيراميدز علي جبر في وفجري لاكاي فى الدقيقين 12 و37 من عمر المباراة، ليصل الزمالك للنقطة 28 محتلا المركز الثاني ، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 26 في المركز الثالث.