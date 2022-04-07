توخيل: مُحبط من أداء تشيلسي أمام ريال مدريد.. ولم نقدم ما يكفي للفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -: سليمان غريب

تحدث توماس توخيل مدرب تشيلسي عن الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريقه على يد ريال مدريد في عقر داره بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة تشيلسي وريال مدريد على ملعب "ستامفورد بريدج" في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في تصريحات له بعد المباراة: "إنها خسارة ثقيلة، لم نظهر بالمستوى المطلوب ولم نقدم ما يكفي للفوز".

وأضاف: "ظهرنا بشكل سيء في الشوط الأول، كان أحد الأشواط السيئة التي رأيتها في ستامفورد بريدج، لا يمكنك اللعب بهذه الطريقة، وهذا بعيد جدًا عن أسلوبنا وهو أمر مُحبط للغاية".

وأكمل: "علينا أن نعود لمستوانا، لا أعرف أين ومتى، الشوط الأول هو تكرار الشوط الثاني ضد برينتفورد، علينا الاستعداد لمباراو السبت ضد ساوثهامبتون، لا يمكننا التفكير في لقاء العودة في البرنابيو".

وتابع: "لدينا وقت قليل لقلب الأمور، ولكن يجب أن نتحرك بسرعة، سنتدرب من غدًا للاستعداد لمواجهة ساوثهامبتون المقبلة".

وعن فرص العودة أمام ريال مدريد في لقاء الإياب، رد توخيل، قائلاً: "صعب للغاية العودة ولكن علينا أن نحافظ على تركيزنا وتفكيرنا سيكون من الغد على لقاء ساوثهامبتون القادم".

وعن تألق كريم بنزيمة مهاجم الريال، قال مدرب تشيلسي: "لا يمكنك إيقاف بنزيمة إذا لم يكن أدائك جيدًا".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وتشيلسي على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم الثلاثاء المقبل في ربع نهائي دوري الأبطال.