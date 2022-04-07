أمير مرتضى: سنقيم حالة الونش.. والزمالك لا يقف على غياب لاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن الفريق الأبيض لا يقف على غياب لاعب، مشيراً إلى أن طبيب الفريق سيقم حالة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "الفوز على فريق كبير مثل بيراميدز في أرضهم يعطي الفريق دفعة للقادم".

وأضاف: "الفريق الكبير لا يقف على لاعب او غياب، واللاعبين الموجودين يستطيعوا تعويض الغائبين".

وتابع: "بنشرقي عقده يمتد لنهاية الموسم، وكان يقدم اداء رائع في فترات كثيرة وفي اوقات اخرى مستواه كان قليل، ولكنه سيعطي ما لديه للزمالك حتى نهاية عقده".

وعن أزمة زيزو: "لا أحب أن أطرح مشكلة اي لاعب في هذا الوقت، نحن الآن نتحدث عن المباراة وسنتحدث عن ذلك الامر في الوقت المناسب الذي نراه، وفيريرا قرر أن يستبعده من قائمة المباراة".

وبسؤاله عن إصابة الونش، رد أمير مرتضى: "الونش كان لديه إصابة ومشكلة قبل المباراة وخلال الفترة التي لعب خلالها مع منتخب مصر وجيه على نفسه خلال تلك الفترة وسنرى ما سيحدث خلال الفترة المقبلة مع طبيب الفريق إذا كان سيحتاج لعلاج أو عملية".

واختتم: "نعمل على حل جميع القضايا والعقوبات التي وقعت على الزمالك، ووصلنا لتسوية مع جروس وكسبنا قضايا كهربا ومعروف يوسف، ونعمل على الباقي في المحاكم، ومحامي الفريق يعمل على تنفيذ حكم قضية كهربا".