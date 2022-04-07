أنشيلوتي يشيد بآداء نجم ريال مدريد بعد الفوز على تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد كارلو أنشيلوتي على أن فريقة يستحق الفوز عى تشيلسي، بعد أن قدموا آداء جيد خلال اللقاء، الذي أقيم بالدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد فوزاً ثميناً على نظيره تشيلسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال أنشيلوتي في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء:"لقد قدمنا مباراة جيدة وخططنا بشكل جيد للمباراة حيث كانت خططتنا قائمة على البناء الهجومي من الخلف وأن نخلق المساحات بين الخطوط الثلاثة للمنافس مما مكّننا من إزعاج خط دفاع تشيلسي".

وأشاد أنشيلوتي بآداء النجم الفرنسي كريم بنزيما، وأكد على أن وجوده في الملعب يمثل ضربه قوية للفريق.

ووضع ريال مدريد قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على تشيلسي بثلاثية في ملعب البلوز.

ويلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد وتشيلسي، مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، في نصف نهائي البطولة الأوروبية.