موسيماني: الأهلي حقق كل شيء أراده.. ويجب أن نلعب بحرص

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عبر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن رضاه على النتائج التي يحققها فريقه مؤخرا، وآخرها الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الدوري الممتاز.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال بيتسو :"حققنا الفوز وحصدنا نقاط المباراة كاملة، كان الفوز على الاتحاد اليوم أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لنا".

وأضاف بيتسو :"لكي نكون صرحاء، كان من الممكن أن نستقبل هدفا اليوم، لكننا في النهاية فزنا، ولو لم نسجل مبكرا لاختلفت القصة، لكنه يوم جيد".

وفاز الأهلي على الاتحاد بهدف نظيف ليعزز صدارته ويرفع رصيده إلى 31 نقطة في القمة بفارق 3 نقاط عن الزمالك الوصيف مع وجود مباراة مؤجلة للأحمر.

وتابع مدرب الأهلي :"حققنا كل ما أردناه، فزنا اليوم، نتصدر الدوري، تأهلنا في دوري الأبطال، قد يعلو المستوى ويهبط، لكننا نحقق كل شيء".

وأردف موسيماني :"إبقاء تاو في الملعب لم يكن لمنحه الثقة بعد إهدار ركلة الجزاء، لقد أضاع انفرادا اليوم وفي المباراة السابقة، لكنه قد يسجل المرة القادمة".

وأنهى بيتسو :"يجب أن نلعب بحرص، نخوض 3 مباريات في 7 أيام، يجب أن نمنح الراحة للاعبين، لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول رغم التغييرات، وعانينا في نهاية اللقاء من الإجهاد".