عماد النحاس يشكر لاعبيه بعد الهزيمة من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد عماد النحاس المدير الفنر لفريق الاتحاد السكندر بآداء لاعبيه، رغم الهزيمة من الأهلي في المباراة التي أقيمت خلال الجول الـ12 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونة عبر قناة "أون تايم" بعد المباراة:"بشكر لاعبي فريقي على ما قدموه خلال لقاء اليوم أمام الأهلي".

وأضاف المدير الفني للاتحاد السكندري:"كنا نلاعب بطل إفريقيا ودخول هدف خلال الشوط الأول غير الكثير من الأمور كنا نتمنى خروج الشوط الأول بالتعادل".

وأكد النحاس على أن فريقه يفتقد للكثير من اللاعبين بسبب الإصابة، وأنه يحتاج للدعم والوقت لكي يعود بالاتحاد السكندري لوضعة في جدول ترتيب الدوري.

وفاز الأهلى على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، أحرزه ميكيسوني في الشوط الأول، من المباراة ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 31 نقطة.