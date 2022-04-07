عبدالقادر بعد الفوز على الاتحاد: نعاني من ضغط المباريات.. وهذه رسالتي لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -: سليمان غريب

علق أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي على الفوز الذي حققه فريقه على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واقتنص الأهلي فوزاً صعباً على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على استاد السلام بالجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

وقال عبدالقادر في تصريحات لقناة "الأهلي": "الحمد لله فوز مهم على الاتحاد، وحققنا المطلوب بالحصول على الثلاث نقاط".

وأضاف: "هذه المرحلة صعبة، الفرق بين كل المباراة لا يزيد عن ثلاث أيام، هناك ضغط كبير على اللاعبين وهذا أمر صعب للغاية".

وأكمل: "نستعد للمباريات كلها واللاعبين يبذلون جهداً كبيراً والجميع يحاول يخرج بالنتيجة المطلوبة".

وتابع: "سياسة التدوير التي يتبعها المدرب مهمة جداً حتى نتجنب الإصابات".

وواصل نجم وسط الأهلي حديثه: "جمهور الأهلي بيدعمني ويحفزني على بذل أقصى جهد وأتمنى الاستمرار على هذا المستوى أنا وجميع اللاعبين من أجل إسعادهم".

وعن غيابه الفترة الماضية عن صفوف منتخب مصر، علق أحمد عبدالقادر، قائلاً: "بالتأكيد من حقي أزعل بعد ابتعادي عن المنتخب، ولكن في النهاية دا نصيب وكنت أتمنى تأهل المنتخب لكأس العالم ولكن قدر الله ما شاء فعل".

ورفع الأهلي بعد الفوز على الاتحاد رصيده للنقطة الـ31 في صدارة الدوري المصري وله مباراة مؤجلة، ويليه الزمالك في الوصافة بـ28 نقطة بعد فوزه على بيراميدز.