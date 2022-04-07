فيريرا: ما نُشر عن زيزو أخبار خاطئة.. وحققنا فوزا هاما أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد جوسفالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض حقق فوزاً هاماً أمام نادي بيراميدز، مشيراً إلى أن ما تم نشره عن أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق، أخبار خاطئة.

وحقق الزمالك فوزاً ثميناً على نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري WE المصري.

وقال فيريرا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "رأينا مباراة جيدة بين فريقين جيدين، لم ألعب ضد بيراميدز من قبل هو نادي جديد لكن فريق قوي".

وأضاف: "الملعب ممتاز لكن من غير جماهير، الزمالك قدم مباراة جيدة و متوازنه حتى الدقيقة 60، وكان هناك معاناة بعد ذلك بسبب الإصابات، واللاعبين استطاعوا أن ينفذوا تعليماتي خلال الأسبوعين الماضيين".

وتابع: "اضطررنا التغيير في خط الدفاع والهجوم، وخرجنا بنتيجة عادلة وهي الفوز أمام فريق قوي وأقوم بتهنئته على أداءه و هو فريق جيد و يمثل مصر في الكونفدرالية".

وأكمل فيريرا: "بدأنا المباراة جيدا و فقدنا التوازن بعد ذلك واستطعنا العودة مرة أخرى ونحرز هدف التعادل والفوز بعد ذلك، و قمنا بالدفاع بطريقة جيدة و لعبنا على المرتدات، وبالطبع كان هناك أخطاء ولن تكون متواجدة في المستقبل، مباراة اليوم كانت مهمة لأننا خلف بيراميدز في الدوري، و الأهم من الفوز بالمباراة هو عودة فريقنا إلي طبيعته واللعب المعروف به الزمالك مرة أخرى".

وواصل: "هناك بعد الاخفاقات في التمريرات ولن تكون موجودة في المستقبل وسنعمل عليها الفترة المقبلة، واستطعنا نستحوذ على المباراة ونحرز ٣ أهداف والحصول على ٣ نقاط هامة جدا، وصلت إلى هنا في وقت قصير واستطعنا العمل مع اللاعبين المرهقين ذهنيا وفنيا ومتأثرين أيضًا بالظروف التي مر بها منتخب مصر".

وتابع: "تحدثت مع الونش عقب نهاية المباراة وقمت بتهنئته على أداءه أمام بيراميدز، وفي كرة القدم الأمور لا يتم حلها بالعصاية السحرية، وهناك أمور تأخد وقت حتى يصل الفريق لمرحلة الكمال".

وأكمل مدرب الزمالك: "نحن في مرحلة جديدة وبعد ٣ أيام لدينا مباراة أخرى، وهناك ضغط على اللاعبين، وأتعجب من ضغط المباريات بهذه الطريقة".

واختتم فيريرا تصريحاته: "بشأن زيزو هناك أحاديث تكون بين اللاعب والمدرب، هناك أخبار كثيرة انتشرت على زيزو وكلها خاطئة وليست صحيحة".