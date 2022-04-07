بنزيمة يفتك بتشيلسي ويضع الريال بمشارف نصف النهائي وفياريال يصدم بايرن

أسقط ريال مدريد الإسباني خصمه تشلسي الإنكليزي، الأربعاء، في لندن بثلاثية من النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، فيما تمكن فياريال الإسباني من تحقيق فوز ثمين على بايرن ميونخ الألماني بهدف لصفر، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.



وسجل بنزيمة ثلاثية الفريق الملكي، فيما سجل لتشلسي الهدف الوحيد الألماني، كاي هافيرتس.



ويسعى نادي العاصمة الإسبانية للثأر من نظيره اللندني الذي أقصاه ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان من الدور نصف النهائي، في الموسم الماضي، في طريقه إلى اللقب، علمًا أن مباراة الإياب تقام الثلاثاء المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو".



ويعيش تشلسي موسماً مضطرباً، نتيجة العقوبات المالية المفروضة عليه وعلى مالكه الملياردير رومان أبراموفيتش من الحكومة البريطانية التي تعتبره مقرباً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.



وفي خمس مواجهات بين الطرفين، فاز تشلسي ثلاث مرات وتعادلا مرتين، بينها نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1971 عندما فاز تشلسي 2-1 في مباراة معادة بعد التعادل في الأولى 1-1.



كما تواجه الفريقان في نصف نهائي دوري الأبطال الأخير، حيث تعادلا 1-1 في مدريد وفاز تشلسي إيابا بهدفي الألماني تيمو فيرنر ومايسون ماونت.



وفي مباراة أخرى، ورغم أن بايرن ميونيخ الألماني كان مرشحاً لتخطي فياريال الإسباني، إلا أنه انهزم بهدف لصفر أمام حامل لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، الأربعاء.



وفاجأ فياريال الفريق الألماني بهدف في الدقيقة الثامنة سجله الهولندي إرنوت دانجوما.



يذكر أن بايرن لعب مرتين مع فياريال حيث خرج فائزاً 2-صفر و3-1 في دور المجموعات لدوري الأبطال 2011-2012.

