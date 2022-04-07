برشلونة واثق من ضم المهاجم البولندي ليفاندوفسكي

بينما يبدو من الصعب استقدام الهداف النرويجي الواعد إيرلينغ هالاند، إلى "كامب نو"، تظهر إدارة نادي برشلونة الإسباني، التفاؤل بشأن ضم اللاعب البولندي المتألق في صفوف بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي.



وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، ينتظر بثقة قرارا إيجابيا من ليفاندوفسكي.



وكان المهاجم البولندي قدم أداء رائعا في الموسمين الماضيين، محطماً الرقم القياسي للأهداف المسجل باسم جيرد مولر في البوندسليغا، ولكن مع بقاء عام واحد فقط على عقده مع بايرن ميونيخ، انتشرت التكهنات بشأن مستقبله.



وأفادت صحيفة "سبورت" أن وكلاء اللاعب البولندي عقدوا اجتماعين "إيجابيين" مع إدارة نادي برشلونة الذي يعاني بعد رحيل عدد من النجوم أبرزهم ليونيل ميسي في بداية الموسم الحالي.



وأشارت الصحيفة إلى أن وكلاء اللاعب انتظروا عرضا من باريس سان جرمان، لكن النادي الفرنسي الثري، لم يبد اهتماما بانتقال اللاعب إليه خاصة أنه متخم بالنجوم.



ورغم رغبة بايرن ميونخ الملحة في تجديد عقد اللاعب، فإن ليفاندوفسكي يميل إلى الانضمام للفريق الكتالوني، ويرى أنه أعطى كل ما لديه في ألمانيا، لكن ما سيحسم الأمر على ما يبدو هو مدة العقد والراتب، بحسب الصحيفة.



ويرغب ليفاندوفسكي في عقد طويل يمتد لثلاثة مواسم على الأقل، ما قد يمثل مشكلة لبرشلونة لأن اللاعب يبلغ من العمر 33 عاما، وذلك فضلا عن الأزمة المالية بالنادي.



المصدر: الصحافة الاسبانية