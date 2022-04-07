الدوري المصري.. الأهلي ينتصر على الاتحاد السكندري بشق الأنفس.. والزمالك يفوز على بيراميدز بثلاثية في مباراة مثيرة

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث مباراتيّ الأهلي والاتحاد السكندري، والزمالك وبيراميدز، في المواجهتين اللتين أقيمتا مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

واستضاف الأهلي فريق الاتحاد السكندري على ملعب "الأهلي وي السلام"، في المباراة المؤجلة من الجولة 12 من عمر المسابقة المحلية، بينما يحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من عمر المسابقة المحلية.

الأهلي والاتحاد

وانتهت أحداث مباراة الأهلي والاتحاد بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.

ونجح الأهلي في إنهاء الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف عن طريق لاعبه لويس ميكيسوني .

وأحرز ميكيسوني هدف الأهلي في الدقيقة 36 من زمن المباراة بتسديدة R2 من علي حدود منطقة الجزاء لتسكن أقصي الزاوية اليمني لمحمد عبد المنصف.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وكريم فؤاد

خط الوسط: آليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر ولويس ميكيسوني

خط الهجوم: بيرسي تاو

فيما دخل الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: صبري رحيل، محمود شبانة، مورو ساليفو وكريم الديب

خط الوسط: مروان عطية، كريم يحيى وسعيدو سيمبوري

خط الهجوم: فوزي الحناوي، أحمد عادل وخالد الغندور

ويتربع الأهلي على عرش صدارة جدول الدوري المصري برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الحادي عشر بـ14 نقطة.

الزمالك وبيراميدز

وانتهت أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة.

وفي شوط أول مثير، انتهت أحداث أول 45 دقيقة بين الزمالك وبيراميدز بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

تقدم الزمالك في النتيجة عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة ، بعد انطلاقة سريعة من عمر السعيد وتمريرة أرضية من الجهة اليسرى للقادم من الخلف الذي سدد في مرمى إكرامي.

وفي الدقيقة 11، نجح بيراميدز في تسجيل هدف التعادل عن طريق علي جبر، بعد أن ارتقى فوق الجميع وسدد رأسية متقنة تسكن شباك أبو جبل

وفي الدقيقة 34، سجل بيراميدز الهدف الثاني عن طريق فاجري لاكاي، بعد تلقيه تمريرة رائعة من إبراهيم عادل، داخل منطقة الجزاء، ليستلم الجنوب إفريقي بدوران تحت حراسة دفاع الأبيض ويسجل في شباك أبو جبل

وفي الدقيقة 45، نجح الزمالك عن طريق عمر السعيد، في إدراك التعادل بعد أن استقبل عرضية من الجهة اليمنى يحولها من لمسة واحدة في شباك شريف إكرامي

وفي الشوط الثاني، سجل الزمالك الهدف الثالث في الدقيقة 53 بقذيفة مدوية من إمام عاشور أطلقها من الجهة اليمنى، مستغلًا اختراق ثم تمريرة أشرف بن شرقي الرائعة.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش- محمود علاء – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - محمد أشرف روقا- إمام عاشور- أشرف بن شرقي – أوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وبدأ بيراميدز مواجهة الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: شريف اكرامي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخري لاكاي