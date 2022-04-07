دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يكتسح تشيلسي بثلاثية.. وفياريال يفجر مفاجأة ويفوز بهدف على بايرن ميونخ

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح ريال مدريد الإسباني في تحقيق فوزًا عريضًا على مُضيفه فريق تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما ثنائية لريال مدريد في ثلاث دقائق برأسيتين مميزتين في الدقيقتين 21 و24 ، قبل أن يقلص كاي هافيرتز الفارق للبلوز في الدقيقة 40 برأسية أيضا، قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استغل بنزيما خطأ حارس تشيلسي إدواردو ميندي ليسجل الهدف الثالث له ولفريقه "هاتريك" في الدقيقة 46.

وبذلك نجح الفريق الملكي الإسباني في وضع قدما في الدور نصف النهائي من البطولة، قبل لقاء الإياب الذي يقام على ملعبه "سانتياجو بيرنابيو" يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 إبريل الجاري.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى ربع النهائي على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما تشيلسي صعد بعدما أطاح بـ ليل الفرنسي.

ودخل تشيلسي المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندى

خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا ، أندرياس كريستنسن ، تياجو سيلفا ، أنطونيو روديجر

خط الوسط: ريس جيمس ، نجولو كانتي ، جورجينيو

خط الهجوم: ميسون ماونت ، هافيرتز ، بوليسيتش.

بينما جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلان ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارفخال

خط الوسط: لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس، فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

فياريال وبايرن ميونخ

وفي مباراة أخرى، حقق فياريال الإسباني مفاجأة كبيرة بالفوز على فريق بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف فياريال في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء عن طريق اللاعب أرنوت جروينفيلد دانجوما في بداية تهديفية مبكرة من أصحاب الأرض.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب مساء الثلاثاء الموافق 12 أبريل الجاري على ملعب "أليانز أرينا" في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان فياريال قد تأهل إلى دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا بعد تخطى يوفنتوس الإيطالي في مفاجأة مدوية بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما تأهل بايرن ميونخ الى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد اكتساح سالزبورج النمساوي بنتيجة 8-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.