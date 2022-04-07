أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 6\4\2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 6\4\2022، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها فوز الأهلى على الاتحاد فى الدورى، وفوز الزمالك على بيراميدز فى مباراة مثيرة.

الأهلى يفوز بصعوبة على الاتحاد بهدف نظيف ويواصل صدارة الدورى.. فيديو

حقق النادى الأهلى فوزا صعبا على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يخطف المركز الثاني من بيراميدز بثلاثية في ليلة تألق عاشور وبن شرقي

نجح فريق الزمالك في حصد أهم 3 نقاط في مشواره بالدورى هذا الموسم عقب الفوز علي بيراميدز بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدورى.

هدف الننى بمرمى جزر القمر ضمن الأفضل في تصفيات الكان 2021 .. فيديو نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف " فيديو لافضل أهداف تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 وجاء التعليق كالتالى " أهداف رائعة شهدتها تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 ما الهدف الأجمل؟ ". كيروش يتوجه للبرتغال لقضاء إجازة وانتظار تحديد مصيره مع منتخب مصر توجه فجر اليوم كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إلى البرتغال لقضاء إجازة بالاتفاق مع مجلس ادارة اتحاد الكرة منتظرًا نتيجة الشكوى المقدمة من اتحاد الكرة الي الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل حسم مصير مباراة المنتخب أمام السنغال والذي يطالب فيها اتحاد الكرة بإعادة المباراة نظرًا للاحداث السيئة التي شهدها اللقاء الذي اقيم يوم ٢٩ مارس المنقضي بداكار .