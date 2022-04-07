شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 6 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 6 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدف نظيف والحفاظ على صدارة الدوري برصيد 31 نقطة.
حقق النادى الأهلى فوزا صعبا على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.
سجل الموزمبيقى لويس ميكسيونى هدف التقدم للأهلى في الدقيقة 35 بعد تصويبة جميلة بقدمه اليسرى أقصى الزاوية اليمنى على مرمى عبد المنصف حارس الاتحاد، بعدما سدد حسين الشحات كرة بعد المرور من أكثر من لاعب ولكنها اصطدمت بدفاع الاتحاد ثم مررها ديانج بضربة رأس إلى ميكسوني الذى سجل الهدف.
ألغى سامي هلهل، الحكم المساعد، هدف الاتحاد السكندري في مرمى الأهلي بالدقيقة 54 من عمر المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الأهلي we السلام، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري بداعى التسلل.
وسجل أيمن أشرف هدف التعادل للاتحاد السكندري بالخطأ في مرماه في الوقت الذي أشار فيه الحكم المساعد بالتسلل على بواتنج مهاجم زعيم الثغر.
سجل لويس ميكيسوني لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه فيمرمى الاتحاد السكندري في الدقيقة 35 من عمر المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الأهلي we السلام مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري.
وأعلن بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه في مباراته ضد الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري.
استقر مسئولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على تعديل عقد أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر، بعد تألق اللاعب رفقة فريقه منذ العودة من الإعارة في بداية الموسم الحالي، بما يتناسب مع حجم عطاء اللاعب مع الأهلي في الفترة الأخيرة.
وبات عبد القادر من نجوم الأهلي في الفترة الحالية، بفضل تألقه مع الفريق الأحمر سواء وقت مشاركته كأساسي أو احتياطي، وبات من أهم مفاتيح اللعب في صفوف الأهلي لما يمتلكه من مهارة فردية وإمكانيات فنية عالية.
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.
وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وكريم فؤاد محمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول، وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد محمود ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر، وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.