شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الاربعاء 6\4\2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 6\4\2022، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها فوز الزمالك على بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، وفوز الأهلى على الاتحاد السكندرى بهدف مقابل لا شىء.. واختيار هدف الننى أمام جزر القمر ضمن الأفضل فى تصفيات الكان.

الأهلى يفوز بصعوبة على الاتحاد بهدف نظيف ويواصل صدارة الدورى.. فيديو

حقق النادى الأهلى فوزا صعبا على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يخطف المركز الثاني من بيراميدز بثلاثية في ليلة تألق عاشور وبن شرقي

نجح فريق الزمالك في حصد أهم 3 نقاط في مشواره بالدورى هذا الموسم عقب الفوز علي بيراميدز بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدورى