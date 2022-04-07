شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الشوط الأول 2 / 2 من مباراة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة مباراة الزمالك وبيراميدز المقامة على استاد الدفاع الجوى بتعادل الفريقين 2/2، ضمن مؤجلات الجولة الـ 11 بالدورى.

أحرز أشرف بن شرقي هدف الزمالك في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة، فيما تعادل علي جبر في الدقيقة 12، ونجح فخري لاكاي مهاجم بيراميدز في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 34 من خطأ دفاعي واضح بالزمالك، قبل أن يتعادل عمر السعيد في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمي : محمد أبوجبل،خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الشافي،خط الوسط : طارق حامد - روقا - إمام عاشور،خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أوباما - عمر السعيد.

فيما جاء تشكيل بيراميدز :حراسة المرمي : شريف اكرامي،خط الدفاع : محمد حمدي – علي جبر – احمد سامي - احمد فتحي،خط الوسط : نبيل دونجا – وليد الكارتي – ابراهيما توريه،خط الهجوم : لاكاي – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بقيادة مدربه إيهاب جلال، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الثالث برصيد 25 نقطة، مع مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وتشهد مواجهة بيراميدز والزمالك غيابات عديدة في صفوف الفريقين، على رأسها أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح والتونسي سيف الدين الجزيري والمغربي محمد أوناجم في القلعة البيضاء، بجانب رمضان صبحي وعمر جابر وأحمد أيمن منصور في صفوف بيراميدز.