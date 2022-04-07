أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

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القاهرة - سامية سيد - خطف الأهلى فوزا مهما من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

سجل الموزمبيقى لويس ميكسيونى هدف التقدم للأهلى في الدقيقة 35 بعد تصويبة جميلة بقدمه اليسرى أقصى الزاوية اليمنى على مرمى عبد المنصف حارس الاتحاد، بعدما سدد حسين الشحات كرة بعد المرور من أكثر من لاعب ولكنها اصطدمت بدفاع الاتحاد ثم مررها ديانج بضربة رأس إلى ميكسوني الذى سجل الهدف.بهذه النتيجة يواصل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 31 نقطة من 11 مباراة لعبها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى لقاء ولم يخسر وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف، في المقابل ظل الاتحاد السكندرى عند النقطة 14 في المركز الحادى عشر، بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفا.

الشوط الأول

بدأت المباراة باستحواذ من الأهلى في محاولة لخطف هدف مبكر في بداية اللقاء، فى المقابل حاول الاتحاد السكندرى غلق المساحات أمام هجوم الأهلى، مع اللعب على الهجمات المرتدة.

وواصل الأهلى هجماته على مرمى الاتحاد السكندرى، وأرسل عبد القادر في الدقيقة 10 كرة طويلة إلى داخل منطقة الجزاء تصل عند تاو يشتتها الدفاع تصل عند ميكسوني يسددها أرضية تصطدم بقدم دفاع الاتحاد.

وفى الدقيقة 13 حصل الأهلى ركنية لعبها بيرسى تاو داخل منطقة الجزاء تصطدم بيد لاعب الاتحاد ويشتتها الاتحاد إلى وسط الملعب بعد ذلك، ولكن تقنية الفيديو طالبت الحكم برؤيتها ليعود الحكم ويحتسب ركلة جزاء للأهلى.

وأهدر بيرسى تاو ركلة الجزاء في الدقيقة 16 ركلة جزاء بعدما سدد الكرة في القائم الأيسر، لتضييع فرصة تقدم الأهلى في المباراة، ويستمر الضغط على مرمى الاتحاد الذى يدافع لاعبوه عن مرماهم.

وحصل الأهلى على خطأ من على حدود منطقة الجزاء بداعي لمسة يد على لاعب الاتحاد، ولكن يسددها بيرسى تاو في الحائط لتعود للأهلى مرة أخرى لأحمد عبد القادر الذى يمرر لميكسيوني لكن الكرة تطول من الأخير ويقطعها دفاع الاتحاد.

وفى الدقيقة 27 كاد حسين الشحات أن يسجل الهدف الأول للأهلى بعد تسديدة قوية جاءت على يمين عبد المنصف الذي تصدى لها وأخرجها إلى خارج الملعب ركنية لصالح الأهلي.

30 دقيقة من الاستحواذ التام من الأهلى على مجريات المباراة، دون أي هجمات من نادى الاتحاد الذى اكتفى بالوقوف في وسط ملعبه، ولم تصل الكرة إلى محمد الشناوى حتى الآن.

وسجل الموزمبيقى لويس ميكسيونى هدف التقدم للأهلى في الدقيقة 35 بعد تصويبة جميلة بقدمه اليسرى أقصى الزاوية اليمنى على مرمى عبد المنصف حارس الاتحاد، بعدما سدد حسين الشحات كرة بعد المرور من أكثر من لاعب ولكنها اصطدمت بدفاع الاتحاد ثم مررها ديانج بضربة رأس إلى ميكسوني الذى سجل الهدف.

وفى الدقيقة 41 حصل الأهلى على ركنية نفذها حسين الشحات ويتصدى لها دفاع الاتحاد ثم تصل عند محمود وحيد يسددها قوية تخرج أعلى مرمى عبد المنصف إلى خارج الملعب.

وكاد كريم فؤاد أن يسجل الهدف الثانى للأهلى في الدقيقة 45 بعد تمريرة عرضية من حسين الشحات خلف دفاعات الاتحاد لكن كريم فؤاد لم ينجح في تحويلها إلى داخل الشباك لتمر على يسار عبد المنصف إلى خارج الملعب، وينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف ميكيسونى.

الشوط الثانى

جاءت بداية الشوط الثانى عكس الشوط الأول، حيث بدأ الاتحاد السكندرى ضاغطا فى محاولة لخطف هدف التعادل بعدما دفع عماد النحاس بكل من إبراهيم حسن وبواتينج، في المقابل دفع موسيمانى بعمرو السولية بدلا من أليو ديانج الذى حصل على إنذار في الشوط الأول.

وفى الدقيقة 49، نفذ محمود وحيد ركنية تصدى لها محمد عبد المنصف بقبضة يده ثم تصل إلى وحيد يرسلها عرضية مرة أخرى يخرجها دفاع الاتحاد إلى خارج الملعب ركنية للأهلى.

واستغل الأهلى هجمة مرتدة للأهلي بعد تمريرة من ميكيسوني إلى بيرسى تاو يسددها الأخير قوية تخرج أعلى مرمى عبد المنصف إلى خارج الملعب.

وفى الدقيقة 55 سجل نادى الاتحاد السكندرى هدف التعادل بعد تمريرة من ميسى إلى بنجامين الذى يسدده لتصطدم بالقائم وتصطدم بأيمن اشرف وتدخل شباك الشناوى، إلا أن الحكم أشار إلى وضعية تسلل وقام الحكم بإلغاء الهدف.

بدأ الاتحاد السكندرى في البحث عن التعادل، حيث وصلت الكرة عند أحمد عادل ميسي لكن الكرة تطول منه وتخرج إلى خارج الملعب ضربة مرمى للأهلي.

وفى الدقيقة 61، إهدار بيرسى تاو مجددا بعد كرة طويلة من عمرو السولية داخل منطقة الجزاء يستلمها تاو ويسددها باتجاه المرمى لكن عبد المنصف يخرج ويتصدى للكرة وينقذ مرماه من هدف ثانٍ للأهلي.

أنقذ محمود وحيد هدف مؤكد لنادى الاتحاد في الدقيقة 65، بعدما تصدى لعرضية رائعة داخل منطقة الجزاء يشتتها محمود وحيد ويتصدى لها قبل أن تصل لإبراهيم حسن الذى أضاف حيوية للاتحاد بجانب المتألق أحمد عادل ميسى.

دفع موسيمانى بمحمد مجدى أفشة ومحمد شريف في الدقيقة 68 بدلا من ميكيسونى وأحمد عبد القادر من أجل تنشيط الخط الهجومى بعد التراجع الحاد في مستوى الأهلى، ورد عماد النحاس بالدفع بمحمد عبد الغني في وسط الملعب.

وواصل الاتحاد هجومه على مرمى الأهلى، بعرضية جديدة في الدقيقة 72 داخل منطقة الجزاء من خلال إبراهيم حسن يتصدى لها دفاع الاهلي ثم يخرجها محمود وحيد وتخرج ركنية للاتحاد.

واستحوذ الاتحاد على وسط الملعب وسط تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبيه بسبب تراجع من لاعبي الأهلي في الدقيقة 80، تنتهى بعرضية من لاعب الاتحاد السيد سالم باتجاه المرمى تخرج على يمين الشناوي إلى خارج الملعب.

وفى الدقيقة 84 طالب لاعبو الاتحاد بركلة جزاء لصالح بواتينج بعد تدخل من عمرو السولية إلا أن أحمد الغندور طالب باستمرار اللعب دون احتساب شيء وسط اعتراض من الاتحاد.

وحاول الاتحاد السكندرى إدراك التعادل في الوقت المتبقى من المباراة، في المقابل استحوذ الأهلى على الكرة ليحرم لاعبى الاتحاد من الكرة للحفاظ على النتيجة بعد التراجع في الأداء وهو ما تحقق لهم بعدما أطلق أحمد الغندور صافرة نهاية المباراة بفوز الاهلى بهدف ميكيسونى.