شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطف المركز الثاني من بيراميدز بثلاثية في ليلة تألق عاشور وبن شرقي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك في حصد أهم 3 نقاط في مشواره بالدورى هذا الموسم عقب الفوز علي بيراميدز بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدورى.

أحرز أهداف الزمالك كل من أشرف بن شرقي وعمر السعيد وإمام عاشور فى الدقائق 2 و 45 و54 على التوالى، بينما أحرز هدفى بيراميدز علي جبر في وفجري لاكاي فى الدقيقين 12 و 37 من عمر المباراة ، ليصل الزمالك للنقطة 28 محتلا المركز الثاني ، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 26 في المركز الثالث.

بدأ الزمالك المباراة بضغط مكثف على لاعبى بيراميدز، ونجح بن شرقي من إحراز هدف التقدم مبكرا بعدما تسلم عرضية من عمر السعيد ليضعها على يسار شريف إكرامي، وعقب الهدف كاد بن شرقي أن يحرز الهدف الثاني إلا أن شريف إكرامي تصدى للكرة بمهارة شديدة ليمنع زيادة الأهداف للزمالك في الدقائق الأولى.

سيطر لاعبو بيراميدز على مجريات اللعب، وكانوا الأكثر خطورة وهددوا مرمى أبو جبل كثيرا حتى نجح علي جبر في إحراز هدف التعادل من رأسية في الدقيقة 12، لتصبح النتيجة 1/1 بعد مرور 15 دقيقة.

عقب هدف التعادل هدأ لاعبو بيراميدز نسبيا، وبدأ لاعبو الزمالك في مبادلتهم الهجمات ويتسابق مهاجمو الفريقين في إضاعة الفرص السهلة، فيما ظهر دفاع بيراميدز والزمالك في أسوأ حالاتهم لتصبح كل الهجمات على المرميين تحمل ملامح الخطورة، ولكن دون إحراز اهداف ليستمر التعادل 1/1 بعد مرور 30 دقيقة.

مع اقتراب الشوط الأول من نهايته نشط لاعبو بيراميدز ونجحوا في إحراز هدف التقدم عن طريق فخري لاكاي في الدقيقة 34 من هجمة منظمة من الجبهة اليسري، مع وجود أخطاء دفاعية واضحة في الزمالك، ليضع الكرة بسهولة في مرمى أبو جبل أمام أعين دفاع الزمالك، وفي الدقيقة 45 استغل عمر السعيد خطأ أيضا لدفاع بيراميدز ليحرز الهدف الثاني للزمالك لينتهي الشوط بتعادل الفريقين 2/2.

بدأ الزمالك الشوط الثاني بهجوم مكثف أملا فى إحراز هدف التقدم، وبالفعل نجح إمام عاشور في إحراز الهدف الثالث من تسديدة قوية بعدما تسلم كرة عرضية رائعة من أشرف بن شرقي معلنا تقدم الزمالك في الدقيقة 54.

بعد هدف الزمالك نشط لاعبو بيراميدز فى محاولة لإدارك التعادل إلا أن دفاع الزمالك ومحمد أبو جبل نجحوا في التصدي لهجمات فريق إيهاب جلال لتصبح النتيجة 3/2 بعد مرور 60 دقيقة.

هدأ أداء الفريقين نسبيا عقب احراز الزمالك الهدف الثالث ، رغم محاولات بيراميدز لاحراز التعادل، الا ان دفاع الزمالك كان بالمرصاد، وقام فيريرا باجراء تبديلين احدهما اضطراري بنزول محمد عبد الغني في مركز الظهير الأيمن بدلا من حمزة المثلوثي المصاب، فيما شارك حازم امام في مركز الظهير الأيسر في واقعة غريبة داخل الملعب، واستمر تقدم الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدفين بعد مرور 75 دقيقة .

حاول لاعبو بيراميدز ادراك التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة الا ان لاعبو الزمالك والتزامهم الخططي بالتكتل الدفاعي من وسط الملعب منع لاعبي بيراميدز من تحقيق التعادل، وفي الدقيقة 93 يتعرض محمود الونش للطرد بعد حصوله علي الانذار الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدفين.







































































































































































































