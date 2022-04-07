شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. الزمالك وبيراميدز يحاولان خطف نقاط المباراة والتعادل يستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا زال التعادل الإيجابي 1/1 يسيطر علي نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز المقامة علي استاد الدفاع الجوى بعد مرور 30 دقيقة، أحرز اشرف بن شرقي هدف الزمالك في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة ، فيما تعادل علي جبر في الدقيقة 12 من عمر المباراة المقامة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدورى.

بدأ الزمالك المباراة بضغط مكثف علي لاعبي بيراميدز، ونجح اشرف بن شرقي من احراز هدف التقدم مبكرا بعدما تسلم عرضية من عمر السعيد ليضعها علي يسار شريف اكرامي، وعقب الهدف كاد بن شرقي من احراز الهدف الثاني الا ان شريف اكرامي تصدى للكرة بمهارة شديدة ليمنع زيادة الاهداف للزمالك في الدقائق الاولي.

سيطر لاعبو بيراميدز علي مجريات اللعب ، وكانوا الأكثر خطورة وهددوا مرمى ابو جبل كثيرا حتي نجح علي جبر في احراز هدف التعادل من رأسية في الدقيقة 12 لتصبح النتيجة 1/1 بعد مرور 15 دقيقة

عقب هدف التعادل هدأ لاعبو بيراميدز نسبيا، وبدأ لاعبو الزمالك في مبادلتهم الهجمات ويتسابق مهاجمو الفريقين في إضاعة الفرص السهلة، فيما ظهر دفاع بيراميدز والزمالك في أسوأ حالاتهم لتصبح كل الهجمات علي المرميين تحمل ملامح الخطورة، ولكن دون احراز اهداف ليستمر التعادل 1/1 بعد مرور 30 دقيقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبوجبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد - روقا - إمام عاشور

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أوباما - عمر السعيد

فيما جاء تشكيل بيراميدز :

حراسة المرمي : شريف اكرامي

خط الدفاع : محمد حمدي – علي جبر – احمد سامي - احمد فتحي

خط الوسط : نبيل دونجا – وليد الكارتي – ابراهيما توريه

خط الهجوم : لاكاي – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بقيادة مدربه إيهاب جلال، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الثالث برصيد 25 نقطة، مع مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا.



































































































