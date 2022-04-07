شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6\4\2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6\4\2022 الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها غياب أفشة عن تشكيلة الأهلى لأول مرة فى الدورى، ومنع طاقم حكام منتخب الكرة النسائية والهند من الدورة الثلاثية، وإعلان فويجيت مدرب سلة الزمالك عن قائمة الفريق ببطولة أفريقيا.

عصام عبد الفتاح عن شكوى بيراميدز من حكم الزمالك: لا تعديل

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه لا تعديل فى طاقم التحكيم الخاص بمباراة بيراميدز أمام الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، بعد اعتراض نادى بيراميدز على الحكم أمين عمر.