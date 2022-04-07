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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6\4\2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6\4\2022 الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها غياب أفشة عن تشكيلة الأهلى لأول مرة فى الدورى، ومنع طاقم حكام منتخب الكرة النسائية والهند من الدورة الثلاثية، وإعلان فويجيت مدرب سلة الزمالك عن قائمة الفريق ببطولة أفريقيا.
عصام عبد الفتاح عن شكوى بيراميدز من حكم الزمالك: لا تعديل
كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه لا تعديل فى طاقم التحكيم الخاص بمباراة بيراميدز أمام الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، بعد اعتراض نادى بيراميدز على الحكم أمين عمر.
غاب محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى، عن التشكيل الأساسى للأهلى لأول مرة في هذا الموسم، بعدما جاء على دكة بدلاء المارد الأحمر أمام الاتحاد السكندرى، في المباراة التي ستنطلق في التاسعة والنصف على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.