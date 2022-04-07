شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يسجل الهدف الثالث للزمالك فى شباك بيراميدز فى الدقيقة 53.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل إمام عاشور، لاعب الزمالك، الهدف الثالث لفريقه في شباك بيراميدز في الدقيقة 53 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين والمؤجلة من الجولة 11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي في القاهرة، لتصبح النتيجة تقدم الفريق الأبيض 3-2 .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد - روقا - إمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – أوباما - عمر السعيد.

فيما جاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمي: شريف إكرامي.

خط الدفاع : محمد حمدي – علي جبر – أحمد سامي - أحمد فتحي.

خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكارتي – إبراهيما توريه.

خط الهجوم: لاكاي – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بقيادة مدربه إيهاب جلال، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الثالث برصيد 25 نقطة، مع مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وتشهد مواجهة بيراميدز والزمالك غيابات عديدة في صفوف الفريقين، على رأسها أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح والتونسي سيف الدين الجزيري والمغربي محمد أوناجم في القلعة البيضاء، بجانب رمضان صبحي وعمر جابر وأحمد أيمن منصور في صفوف بيراميدز.















































































































































