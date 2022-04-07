شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة .. حازم امام ظهير أيسر والزمالك يحافظ علي تقدمه امام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حازم امام لاعب الزمالك في مركز الظهير الأيسر بدلا من محمد عبد الشافي بعد مرور 75 دقيقة من عمر مباراة مباراة الزمالك وبيراميدز المقامة علي استاد الدفاع الجوى بتقدم الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدفين ضمن مؤجلات الجولة الـ 11 بالدورى.

هدأ أداء الفريقين نسبيا عقب احراز الزمالك الهدف الثالث ، رغم محاولات بيراميدز لاحراز التعادل، الا أن دفاع الزمالك كان بالمرصاد، وقام فيريرا باجراء تبديلين احدهما اضطراري بنزول محمد عبد الغني في مركز الظهير الأيمن بدلا من حمزة المثلوثي المصاب، فيما شارك حازم إمام في مركز الظهير الأيسر في واقعة غريبة داخل الملعب، واستمر تقدم الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدفين بعد مرور 75 دقيقة .

بدأ الزمالك المباراة بضغط مكثف على لاعبى بيراميدز، ونجح بن شرقي من إحراز هدف التقدم مبكرا بعدما تسلم عرضية من عمر السعيد ليضعها على يسار شريف إكرامي، وعقب الهدف كاد بن شرقي أن يحرز الهدف الثاني إلا أن شريف إكرامي تصدى للكرة بمهارة شديدة ليمنع زيادة الأهداف للزمالك في الدقائق الأولى.

سيطر لاعبو بيراميدز على مجريات اللعب، وكانوا الأكثر خطورة وهددوا مرمى أبو جبل كثيرا حتى نجح علي جبر في إحراز هدف التعادل من رأسية في الدقيقة 12، لتصبح النتيجة 1/1 بعد مرور 15 دقيقة.

عقب هدف التعادل هدأ لاعبو بيراميدز نسبيا، وبدأ لاعبو الزمالك في مبادلتهم الهجمات ويتسابق مهاجمو الفريقين في إضاعة الفرص السهلة، فيما ظهر دفاع بيراميدز والزمالك في أسوأ حالاتهم لتصبح كل الهجمات على المرميين تحمل ملامح الخطورة، ولكن دون إحراز اهداف ليستمر التعادل 1/1 بعد مرور 30 دقيقة.

مع اقتراب الشوط الأول من نهايته نشط لاعبو بيراميدز ونجحوا في إحراز هدف التقدم عن طريق فخري لاكاي في الدقيقة 34 من هجمة منظمة من الجبهة اليسري، مع وجود أخطاء دفاعية واضحة في الزمالك، ليضع الكرة بسهولة في مرمى أبو جبل أمام أعين دفاع الزمالك، وفي الدقيقة 45 استغل عمر السعيد خطأ أيضا لدفاع بيراميدز ليحرز الهدف الثاني للزمالك لينتهي الشوط بتعادل الفريقين 2/2.

بدأ الزمالك الشوط الثاني بهجوم مكثف أملا فى إحراز هدف التقدم، وبالفعل نجح إمام عاشور في إحراز الهدف الثالث من تسديدة قوية بعدما تسلم كرة عرضية رائعة من أشرف بن شرقي معلنا تقدم الزمالك في الدقيقة 54.

عقب هدف الزمالك نشط لاعبو بيراميدز لتحقيق التعادل إلا أن دفاع الزمالك ومحمد أبو جبل نجحوا في التصدي لهجمات فريق بيراميدز لتصبح النتيجة 3/2 بعد مرور 60 دقيقة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بقيادة مدربه إيهاب جلال، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الثالث برصيد 25 نقطة، مع مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا.







































































































































































































