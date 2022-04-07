شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. تألق عاشور وبن شرقي والزمالك يتقدم 3/2 أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة مباراة الزمالك وبيراميدز المقامة على استاد الدفاع الجوى بتقدم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مؤجلات الجولة الـ 11 بالدورى.

بدأ الزمالك الشوط الثاني بهجوم مكثف أملا فى إحراز هدف التقدم، وبالفعل نجح إمام عاشور في إحراز الهدف الثالث من تسديدة قوية بعدما تسلم كرة عرضية رائعة من أشرف بن شرقي معلنا تقدم الزمالك في الدقيقة 54.

عقب هدف الزمالك نشط لاعبو بيراميدز لتحقيق التعادل إلا أن دفاع الزمالك ومحمد أبو جبل نجحوا في التصدي لهجمات فريق بيراميدز لتصبح النتيجة 3/2 بعد مرور 60 دقيقة.

بدأ الزمالك المباراة بضغط مكثف على لاعبى بيراميدز، ونجح بن شرقي من إحراز هدف التقدم مبكرا بعدما تسلم عرضية من عمر السعيد ليضعها على يسار شريف إكرامي، وعقب الهدف كاد بن شرقي أن يحرز الهدف الثاني إلا أن شريف إكرامي تصدى للكرة بمهارة شديدة ليمنع زيادة الأهداف للزمالك في الدقائق الأولى.

سيطر لاعبو بيراميدز على مجريات اللعب، وكانوا الأكثر خطورة وهددوا مرمى أبو جبل كثيرا حتى نجح علي جبر في إحراز هدف التعادل من رأسية في الدقيقة 12، لتصبح النتيجة 1/1 بعد مرور 15 دقيقة.

عقب هدف التعادل هدأ لاعبو بيراميدز نسبيا، وبدأ لاعبو الزمالك في مبادلتهم الهجمات ويتسابق مهاجمو الفريقين في إضاعة الفرص السهلة، فيما ظهر دفاع بيراميدز والزمالك في أسوأ حالاتهم لتصبح كل الهجمات على المرميين تحمل ملامح الخطورة، ولكن دون إحراز اهداف ليستمر التعادل 1/1 بعد مرور 30 دقيقة.

مع اقتراب الشوط الأول من نهايته نشط لاعبو بيراميدز ونجحوا في إحراز هدف التقدم عن طريق فخري لاكاي في الدقيقة 34 من هجمة منظمة من الجبهة اليسري، مع وجود أخطاء دفاعية واضحة في الزمالك، ليضع الكرة بسهولة في مرمى أبو جبل أمام أعين دفاع الزمالك، وفي الدقيقة 45 استغل عمر السعيد خطأ أيضا لدفاع بيراميدز ليحرز الهدف الثاني للزمالك لينتهي الشوط بتعادل الفريقين 2/2.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد - روقا - إمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – أوباما - عمر السعيد.

فيما جاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمي: شريف إكرامي.

خط الدفاع : محمد حمدي – علي جبر – أحمد سامي - أحمد فتحي.

خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكارتي – إبراهيما توريه.

خط الهجوم: لاكاي – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بقيادة مدربه إيهاب جلال، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الثالث برصيد 25 نقطة، مع مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا.