شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحافظ على تقدمه بهدف أمام الاتحاد السكندرى بعد مرور 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ النادى الأهلى على تقدمه أمام الاتحاد السكندرى بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة، فى المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

سجل الموزمبيقى لويس ميكسيونى هدف التقدم للأهلى في الدقيقة 35 بعد تصويبة جميلة بقدمه اليسرى أقصى الزاوية اليمنى على مرمى عبد المنصف حارس الاتحاد، بعدما سدد حسين الشحات كرة بعد المرور من أكثر من لاعب ولكنها اصطدمت بدفاع الاتحاد ثم مررها ديانج بضربة رأس إلى ميكسوني الذى سجل الهدف.

وشهد الشوط الأول إهدار الجنوب أفريقى بيرسى تاو لركلة جزاء احتسبها أحمد الغندور بعدما لمست الكرة يد مدافع الاتحاد بعد العودة لتقنية الفيديو، والذى سددها بيرسى تاو في القائم الإيسر.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد في الدفاع، وحمد فتحي واليو ديانج وحسين الشحات ولويس ميكيسوني في الوسط وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر في الهجوم.

وشهد تشكيل الأهلي 4 تغييرات عن مباراة الهلال الأخيرة بعدما فضل موسيماني إراحة علي معلولو وأفشة ومحمد شريف وعمرو السولية.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حر اسة المرمى : محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: محمود شبانة، صبري رحيل، مروان عطية، وكريم يحيى.

خط الوسط: مورو ساليفو، خالد الغندور، كريم الديب، سعيدو سمبورى، فوزى الحناوى.

خط الهجوم، أحمد عادل ميسى.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدورى برصيد 28 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى لقاء ولم يخسر وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفا.































































