شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. التعادل الإيجابى 1/1 يسيطر على مباراة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وبيراميدز بتعادل الفريقين 1/1، أحرز أشرف بن شرقي هدف الزمالك في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة، فيما تعادل علي جبر في الدقيقة 12 من عمر المباراة، المقامة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدورى.

بدأ الزمالك المباراة بضغط مكثف على لاعبى بيراميدز، ونجح بن شرقي من إحراز هدف التقدم مبكرا بعدما تسلم عرضية من عمر السعيد ليضعها على يسار شريف إكرامي، وعقب الهدف كاد بن شرقي أن يحرز الهدف الثاني إلا أن شريف إكرامي تصدى للكرة بمهارة شديدة ليمنع زيادة الأهداف للزمالك في الدقائق الأولى.

سيطر لاعبو بيراميدز على مجريات اللعب، وكانوا الأكثر خطورة وهددوا مرمى أبو جبل كثيرا حتى نجح علي جبر في إحراز هدف التعادل من رأسية في الدقيقة 12، لتصبح النتيجة 1/1 بعد مرور 15 دقيقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد - روقا - إمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – أوباما - عمر السعيد.

فيما جاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمي: شريف إكرامي.

خط الدفاع : محمد حمدي – علي جبر – أحمد سامي - أحمد فتحي.

خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكارتي – إبراهيما توريه.

خط الهجوم: لاكاي – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بقيادة مدربه إيهاب جلال، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الثالث برصيد 25 نقطة، مع مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وتشهد مواجهة بيراميدز والزمالك غيابات عديدة في صفوف الفريقين، على رأسها أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح والتونسي سيف الدين الجزيري والمغربي محمد أوناجم في القلعة البيضاء، بجانب رمضان صبحي وعمر جابر وأحمد أيمن منصور في صفوف بيراميدز.



































































































