شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يسيطر على أول ربع ساعة من مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبى على أول 15 دقيقة من مواجهة الأهلى والاتحاد السكندرى، فى المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد في الدفاع، وحمد فتحي واليو ديانج وحسين الشحات ولويس ميكيسوني في الوسط وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر في الهجوم.

وشهد تشكيل الأهلي 4 تغييرات عن مباراة الهلال الأخيرة بعدما فضل موسيماني إراحة علي معلولو وأفشة ومحمد شريف وعمرو السولية.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع: محمود شبانة، صبري رحيل، مروان عطية، وكريم يحيى

خط الوسط: مورو ساليفو، خالد الغندور، كريم الديب، سعيدو سمبورى، فوزى الحناوى

خط الهجوم، أحمد عادل ميسى.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدورى برصيد 28 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى لقاء ولم يخسر وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفا.