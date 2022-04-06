الامارات | قناص الريال بنزيمة يصعق تشلسي في عقر داره.. ويحتفل برقم تاريخي غير مسبوق (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن قناص الريال بنزيمة يصعق تشلسي في عقر داره.. ويحتفل برقم تاريخي غير مسبوق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم الفرنسي كريم بنزيمه فريقه ريال مدريد الإسباني للتقدم خطوة عملاقة نحو التأهل للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أحرز 3 أهداف (هاتريك) خلال فوز الفريق الملكي 3 / 1، على مضيفه تشيلسي الإنجليزي اليوم في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية. وسجل بنزيمة رقما تاريخيا بالنسبة له غير مسبوق، إذ هذا "الهاتريك" الثاني على التوالي للفرنسي بعد آخر مباراة أطاح بها باريس سان جرمان، حين فاز الريال بالنتيجة نفسها 3-1.

وارتدى النجم الفرنسي كريم بنزيمه ثوب البطولة في المباراة، بعدما أحرز 3 أهداف للريال (هاتريك) في الدقائق 21 و24 و47، فيما سجل الألماني كاي هافيرتز هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 40. وأصبحت هذه هي الثلاثية الثانية على التوالي التي يحرزها بنزيمه للفريق الملكي، بعدما سجل هاتريك أيضا خلال فوز الريال 3 / 1 على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 للبطولة.

ورفع بنزيمه رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 11 هدفا، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي دوري الأبطال مع الإيفواري سيباستيان هيلر، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، بفارق هدف خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني (المتصدر).

وبات يكفي الريال، الذي حقق أول انتصار في تاريخه على تشيلسي، الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة العودة على ملعبه (سانتياجو برنابيو) للصعود إلى المربع الذهبي في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 13 لقبا.

في المقابل، أصبح يتعين على تشيلسي الفوز بفارق هدفين على الأقل ِإذا أراد الاستمرار في البطولة التي توج بها في الموسم الماضي.

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