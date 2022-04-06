الامارات | مدرب الهلال: نسعى للمحافظة على لقب آسيا.. والشارقة يملك إمكانيات عالية

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الهلال: نسعى للمحافظة على لقب آسيا.. والشارقة يملك إمكانيات عالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق الهلال السعوي رامون دياز أن فريقه يسعى خلال ظهوره المرتقب أمام الشارقة يوم بعد غد الجمعة في مستهل مبارياته ضمن المجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية للمحافظة على لقب البطولة الذي حققه خلال النسخة الماضية، مشيرا إلى أن الهلال سيواجه فريقا مثل الشارقة يعرفه جيدا ويملك إمكانيات عالية وحقق نتائج جيدة في الدوري الإماراتي.

وأشار مدرب الهلال خلال المؤتمر الصحافي إلى أن اللاعبين سالم الدوسري والبيروفي أندي كاريلو اللذان سيغيبان عن الفريق مهمان بالنسبة للفريق، لكن في الجانب الآخر فإن لديهم مجموعة متميزة من اللاعبين وأنهم تمكنوا من تعويض غياب أي لاعب وأنه لابد من أن يشكروا إدارة النادي على توفير هذه الأدوات.

وتابع مدرب الهلال" الفريق يمر بفترة ضغط مباريات وهو أمر طبيعي، ونحن كجهاز فني مهمتنا أن نتعامل مع المباريات بشكل جيد وعلينا توزيع جهدنا في المباريات المقبلة". وأضاف" يعد النظام الجديد للبطولة بإدراج جميع أسماء اللاعبين الأجانب في قائمتك أمر جيد وهو يصب في مصلحة الجميع وستكون المنافسة أقوى بسبب ذلك".

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