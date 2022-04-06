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الامارات | شاهين سيشارك مع الشارقة أمام الهلال في البطولة الآسيوية

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منصور السندي - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت " الإمارات اليوم" أن قائد فريق الشارقة شاهين عبدالرحمن الذي كانت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم قد عاقبته بالإيقاف أربع مباريات والغرامة 200 ألف درهم، سيشارك مع فريقه أمام الهلال السعودي الجمعة المقبل في مستهل مباريات الفريقين في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية 2022، التي تستضيفها العاصمة الرياض، وذلك نظرا لكون العقوبة محلية.

وعاقبت لجنة الانضباط شاهين لخروجه مرتين من معسكر المنتخب دون إذن. ويعد شاهين أحد العناصر المؤثرة في صفوفه الفريق خصوصا في هذه المشاركة الآسيوية المهمة للشارقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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