شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يسجل للزمالك بعد 102 يوم عقم تهديفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أشرف بن شرقى لا عب فريق الزمالك فى العودة الى السجل التهديفى مرة أخرى ، بعد أن غاب عن التهديف منذ أكثر من 3 أشهر ، ليسجل اليوم فى مرمى بيراميدز بالمباراة التى جمعت الفريقين فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز .

وكان أخر هدف سجله بن شرقى مع الزمالك ، فى اللقاء الذى جمع الفريق الأبيض مع المحلة فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى ، بالمباراة التى أٌقيمت منذ 102 يوما، حيث أقيم اللقاء يوم 25 ديسمبر من عام 2021 ، أى منذ 3 أشهر و أسبوع و 5 أيام ، و انتهت مباراة الزمالك و المحلة بفوز الأبيض برباعية نظيفة .

سجل المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في شباك بيراميدز في الدقيقة 2 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين والمؤجلة من الجولة 11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ستاد الدفاع الجوي في القاهرة.

ويٌعد بن شرقى أغلى لاعبى فريق الزمالك من حيث القيمة التسويقية ، حيث تبلغ قيمته 2 مليون و 500 الف يورو .