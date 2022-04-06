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بن شرقى يسجل للزمالك بعد 102 يوم عقم تهديفى

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القاهرة - سامية سيد - نجح أشرف بن شرقى لا عب فريق الزمالك فى العودة الى السجل التهديفى مرة أخرى ، بعد أن غاب عن التهديف منذ أكثر من 3 أشهر ، ليسجل اليوم فى مرمى بيراميدز بالمباراة التى جمعت الفريقين فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز .

 وكان أخر هدف سجله بن شرقى مع الزمالك ، فى اللقاء الذى جمع الفريق الأبيض مع المحلة فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى ، بالمباراة التى أٌقيمت منذ 102 يوما، حيث أقيم اللقاء  يوم 25 ديسمبر من عام 2021 ، أى منذ 3 أشهر و أسبوع و 5 أيام ، و انتهت مباراة الزمالك و المحلة بفوز الأبيض برباعية نظيفة .

سجل المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في شباك بيراميدز في الدقيقة 2 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين والمؤجلة من الجولة 11 من مسابقة الممتاز، على ستاد الدفاع الجوي في القاهرة.

ويٌعد بن شرقى أغلى لاعبى فريق الزمالك من حيث القيمة التسويقية ، حيث تبلغ قيمته 2 مليون  و 500 الف يورو .

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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