شكرا لقرائتكم خبر عن على جبر يتعادل لبيراميدز أمام الزمالك فى الدقيقة 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل على جبر لاعب بيراميدز هدف التعادل لفريقه في شباك الزمالك في الدقيقة 12 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين والمؤجلة من الجولة 11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ستاد الدفاع الجوي في القاهرة، لتصبح النتيجة 1-1.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمي : محمد أبوجبل،خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الشافي،خط الوسط : طارق حامد - روقا - إمام عاشور،خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أوباما - عمر السعيد.

فيما جاء تشكيل بيراميدز :حراسة المرمي : شريف اكرامي،خط الدفاع : محمد حمدي – علي جبر – احمد سامي - احمد فتحي،خط الوسط : نبيل دونجا – وليد الكارتي – ابراهيما توريه،خط الهجوم : لاكاي – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بقيادة مدربه إيهاب جلال، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الثالث برصيد 25 نقطة، مع مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وتشهد مواجهة بيراميدز والزمالك غيابات عديدة في صفوف الفريقين، على رأسها أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح والتونسي سيف الدين الجزيري والمغربي محمد أوناجم في القلعة البيضاء، بجانب رمضان صبحي وعمر جابر وأحمد أيمن منصور في صفوف بيراميدز.



































































































