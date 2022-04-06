شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يؤازر الزمالك من استاد الدفاع الجوي امام بيراميدز رغم أزمة الاستبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد احمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك في مدرجات استاد الدفاع الجوي لمؤزارة فريقه امام بيراميدز في المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 11 بالدورى، وذلك رغم استبعاده من المباراة لأسباب فنية.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبوجبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد - روقا - إمام عاشور

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أوباما - عمر السعيد

فيما جاء تشكيل بيراميدز :

حراسة المرمي : شريف اكرامي

خط الدفاع : محمد حمدي – علي جبر – احمد سامي - احمد فتحي

خط الوسط : نبيل دونجا – وليد الكارتي – ابراهيما توريه

خط الهجوم : لاكاي – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بقيادة مدربه إيهاب جلال، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الثالث برصيد 25 نقطة، مع مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وتشهد مواجهة بيراميدز والزمالك غيابات عديدة في صفوف الفريقين، على رأسها أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح والتونسي سيف الدين الجزيري والمغربي محمد أوناجم في القلعة البيضاء، بجانب رمضان صبحي وعمر جابر وأحمد أيمن منصور في صفوف بيراميدز.