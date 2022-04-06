شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: موسيمانى بيغير طريقة اللعب وفقا للمنافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق، أن الأهلى النادى الوحيد في مصر اللي مبيتحاسبش على الغيابات اللي عنده "وده فيه ظلم"، خاصة أنه يعانى من غياب معظم دفاعه الأساسيين.

قال وليد صلاح الدين خلال تواجده في الاستوديو التحليلى في قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي النادي الوحيد في مصر اللي مبيتحاسبش على الغيابات اللي عنده وده فيه ظلم، لأن مش أي 11 لاعب يلعبوا في الملعب والخطة تتأثر بغياب لاعب أو اثنين مع احترامى للبدلاء".

وأضاف أمير الموهوبين: "الأهلى غايب عنه أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف للإصابة مكانش موجود غير على معلول، فلعب ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، فأتصاب محمد عبد المنعم فدخل رامى ربيعة فأتصاب هو الآخر، فكل ده بيأثر على الفريق، والتجانس بيكون غايب فيدخل فيه أهداف".

وأوضح وليد صلاح: "أن الاهلى عنده مرونة تكتيكية وموسيمانى ذكى جدا، فبيغير الخطة والطريقة من 4/ 3/ 2/ 1 إلى 4/3 /3 فالأندية بقت مش عارفة تمسك مين، فالأهلى بيغير طريقته حسب المنافس".

وضمت قائمة الاهلى لمواجهة زعيم الثغر كل من :

حراسة المرمى: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، وكريم فؤاد محمد عبد المنعم ومحمود متولى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلى معلول، وحمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد محمود ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسونى وأحمد عبد القادر، وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسى تاو.

وشهدت القائمة ظهور محمود متولى للمرة الثانية على التوالى وعودة محمد عبد المنعم بعد اجراؤه جراحة كسر فى الانف، فيما تم استبعاد محمد هانى ورامى ربيعة للإصابة، وتواصل غياب بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى وصلاح محسن للإصابة أيضاً، فيما يغيب وليد سليمان لأسباب فنية.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدورى برصيد 28 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى لقاء ولم يخسر وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدف.