شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيسوني بهدف رائع يتقدم للأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدقيقة 35.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل لويس ميكيسوني لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه فيمرمى الاتحاد السكندري في الدقيقة 35 من عمر المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الأهلي we السلام مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأعلن بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه في مباراته ضد الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وكريم فؤاد وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد في الدفاع، وحمد فتحي واليو ديانج وحسين الشحات ولويس ميكيسوني في الوسط وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر في الهجوم.

يتواجد على دكة الاحتياطي كلا من محمود متولي ومحمد عبد المنعم وحسام حسن وعلي لطفي ومحمد شريف وعلي معلول وعمرو السولية وأفشة.

فيما أعلن عماد النحاس المدير الفنى للاتحاد السكندرى تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى في المباراة المقرر مساء اليوم على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى، محمد عبد المنصف في حراسة المرمى ،محمود شبانة، صبري رحيل، مروان عطية، وكريم يحيى في خط الدفاع، مورو ساليفو، خالد الغندور، كريم الديب، سعيدو سمبورى، فوزى الحناوى في خط الوسط، أحمد عادل ميسى في خط الهجوم.



























