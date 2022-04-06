بنزيما يُسقط تشيلسي بثلاثية وريال مدريد يضع قدماً بنصف نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق ريال مدريد فوزاً ثميناً على نظيره تشيلسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل كريم بنزيما قائد ريال مدريد ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 21، 24 و46 من عمر اللقاء.

وأحرز كاي هافرتز هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

ووضع ريال مدريد قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على تشيلسي بثلاثية في ملعب البلوز.

ويلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد وتشيلسي، مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، في نصف نهائي البطولة الأوروبية.

تفاصيل المباراة

جاءت الخطورة الأولى في المباراة عن طريق فينيسيوس جونيور الذي استلم كرة من بنزيما، ليسدد اللاعب البرازيلي كرة قوية اصطدمت في العارضة العلوية.

واستطاع كريم بنزيما من تسجيل الهدف الأول في المباراة، بعدما انطلق فينيسيوس من الجهة اليسرى وأرسل كرة عرضية على رأس بنزيما الذي سدد كرة رائعة إلى داخل شباك ميندي حارس تشيلسي.

وسجل بنزيما الهدف الثاني سريعاً بعدما لعب مودريتش كرة عرضية رائعة إلى داخل منطقة الجزاء، حولها مهاجم ريال مدريد برأسية رائعة في الزاوية العكسية لحارس تشيلسي.

وتمكن تشيلسي من تقليص الفارق بهدف عن طريق كاي هافرتز، الذي حول كرة عرضية من جورجينيو، برأسية سكنت شباك كورتوا حارس ريال مدريد.

ومع بداية الشوط الثاني، استغل كريم بنزيما خطأ إدوارد ميندي حارس تشيلسي، الذي مرر كرة ضعيفة من خارج منطقة جزاء فريقه، ليقطع الفرنسي الكرة ويسدد الكرة في الشباك الخالية.

وأهدر روميلو لوكاكو فرصة هدف محقق، بعد أن حول كرة عرضية برأسية قوية مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى كورتوا حارس تشيلسي.

وكاد رييس جيمس لاعب تشيلسي أن يقلص النتيجة لصالح فريقه، بعد أن سدد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كورتوا حارس ريال مدريد يتصدى لها ببراعة.