بتسديدة R2.. ميكيسوني يضع الأهلي في المقدمة أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تقدم لويس ميكيسوني بالهدف الأول لصالح النادي الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري والمقامة حالياً بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد على استاد السلام في اللقاء الذي يجمعهما في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الممتاز.

وافتتح لويس ميكيسوني التسجيل بتسديدة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 36، ليتقدم الأهلي بنتيجة 1-0.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل وحيد ولم يتلقى أي هزيمة.

في المقابل، يقع الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و4 هزائم و5 تعادلات.