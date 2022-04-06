لاكاي يسجل الثاني لبيراميدز..وعاشور يعدل الكفة

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل الزمالك مع بيراميدز 2-2 في المباراة المقامة بين الفريقين خلال الجولة الـ 11 من عمر الدوري المصري الممتاز.

تقدم الزمالك مع بداية المباراة في الدقيقة 2 عن طريق أشرف بنشرقي لاعب الفريق الأبيض.

واستطاع علي جبر مدافع بيراميدز من تعديل النتيجة وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 13 زمن اللقاء.

وتقدم بيراميدز بالهدف الثاني على الزمالك عن طريق لاكاي بعدما تلقي تمريرة من إبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء ليسدد بيمناه كرة قوية داخل الشباك في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

وتعادل الزمالك سريعا عن طريق عمر السعيد بعدما تلقي كرة عرضية من إمام عاشور من الجبهة اليمني ليسدد بيمناه داخل الشباك

ودخل بيراميدز المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة جمعهم من 11 مباراة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 25 نقطة جمعهم من 11 مباراة أيضًا.