علي جبر يُسجل هدف التعادل لبيراميدز في مرمى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استطاع علي جبر لاعب نادي بيراميدز، تعديل النتيجة سريعاً لفريقه أمام نادي الزمالك، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري WE المصري.

وكان الزمالك تقدم مع بداية المباراة في الدقيقة 2 عن طريق أشرف بنشرقي لاعب الفريق الأبيض.

واستطاع علي جبر مدافع بيراميدز، تعديل النتيجة في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.

وحول علي جبر عرضية عبد الله السعيد من ركلة ركنية، برأسية قوية سكنت شباك محمد أبو جبل حارس الزمالك.

ودخل بيراميدز المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة جمعهم من 11 مباراة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 25 نقطة جمعهم من 11 مباراة أيضًا.