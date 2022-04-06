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طاهر يعود لبدلاء الأهلي أمام الاتحاد بعد إصابة الركبة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -: رمضان حسن

تعرض طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي للإصابة أنثاء عمليات الاحماء وذلك قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء والتي تقام على استاد السلام في الجولة الـ12 من مسابقة الممتاز.

وأثناء عمليات الإحماء، اشتكى طاهر محمد من كدمة خفيفة في الركبة وخرج مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق.

وقام الدكتور أحمد أبو عبلة بربط ركبة اللاعب وتأكد من سلامته قبل أن يعود مرة أخرى لإجراء عملية الإحماء مع زملائه قبل انطلاق مباراة الاتحاد.

ويتواجد طاهر محمد طاهر على مقاعد بدلاء الأهلي ضد الاتحاد السكندري في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل وحيد ولم يتلقى أي هزيمة.

في المقابل، يقع الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و4 هزائم و5 تعادلات.

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محمد العمدة

محمد العمدة

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