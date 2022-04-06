لحظة بلحظة.. الزمالك 2 - 2 بيراميدز..السعيد يتعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك ونظيره بيراميدز، عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويدخل بيراميدز المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة جمعهم من 11 مباراة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 25 نقطة جمعهم من 11 مباراة أيضًا.

ويدخل الزمالك المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - محمد أشرف "روقا".

خط الوسط الهجوم: إمام عاشور - أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: عمر السعيد.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز مباراة الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - إبراهيما توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فاجري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: المهدي سليمان - أسامة جلال - إيرك تراوري - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - حسين السيد - فخر الدين بن يوسف.

وإليكم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث المباراة فور انطلاقها:

استلم عمر السعيد الكرة على يسار الملعب ليتوغل بها ويرسل بينية داخل منطقة جزاء بيراميدز لزميله بنشرقي الذي سددها في المرمى متُقدمًا لفريقه بعد مرور دقيقتين.

وكاد يضيف بنشرقي الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 3 بعدما استلم الكرة على يسار الملعب ثم توغل بها تجاه منطقة جزاء بيراميدز ليُسددها في المرمى وأبعدها إكرامي لركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.

وحصل بيراميدز في الدقيقة الرابعة على ركلة حرة مباشرة من يمين الملعب سددها لاعبه عبدالله السعيد أعلى المرمى.

وكاد بيراميدز يتعادل في الدقيقة 5 بعدما وصلت الكرة للاعبه عبدالله السعيد داخل منطقة جزاء الزمالك ولكن تسديدته تصدى لها محمد أبو جبل.

وتعادل بيراميدز في الدقيقة 12 بعد ركنية وصلت للاعبه علي جبر داخل منطقة جزاء المالك ليحولها برأسه في المرمى.

واستغل لاعب بيراميدز محمد حمدي بالدقيقة 16 خطأ من لاعب الزمالك إمام عاشور في ابعاد الكرة لتصله الكرة داخل منطقة جزاء الزمالك ليُسدد كرة يبعدها محمود علاء لركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.

وسدد عبدالله السعيد كرة قوية في الدقيقة 21 ولكن أمسك بها محمد أبو جبل.

وتوقف اللعب في الدقيقة 22 لإصابة لاعب الزمالك محمد عبدالشافي.

ومرر أوباما الكرة في الدقيقة 26 لزميله بنشرقي داخل منطقة جزاء بيراميدز ولكن تسديدته أبعدها الدفاع لتصل لعبدالله السعيد الذي حصل على مخالفة أشهر على إثرها الحكم بطاقة صفراء لمحمود حمدي "الونش" الذي أوقف الهجمة.

وسدد لاعب بيراميدز فخري بالدقيقة 28 كرة ضعيفة من داخل منطقة جزاء الزمالك ولكن تصدى لها أبو جبل.

وسدد لاعب بيراميدز إبراهيم عادل كرة في الدقيقة 33 من خارج منطقة جزاء الزمالك تصدى لها أبو جبل.

وسجل نادي بيراميدز الهدف الثاني بالدقيقة 34 بعدما مرر لاعبه إبراهيم عادل كرة من يسار منطقة جزاء الزمالك وصلت لزميله فخري الذي سددها بالمرمى.

وأرسل إمام عاشور لاعب الزمالك عرضية من يمين الملعب حولها عمر السعيد بقدمه هدفًا ثانيًا لفريقه بالدقيقة 45.

وتوقف اللعب في الدقيقة 50 بعد ركلة لاعب بيراميدز إبراهيم عادل قدم مدافع الزمالك محمود حمدي الونش الذي سقط مصابًا قبل أن يستأنف اللقاء.

ومرر بنشرقي كرة في الدقيقة 54 على يمينه لزميله إمام عاشور الذي سجلها في المرمى هدفًا ثالثًا.

وأجرى المدير الفني للزمالك، فيريرا، التبديل الأول بالدفع باللاعب محمد عبدالغني بالدقيقة 64 بدلاً من حمزة المثلوثي.

وعاد فيريرا للدفع بحازم إمام في الدقيقة 71 بدلاً من محمد عبدالشافي.