تشكيل بيراميدز.. مهاجم وحيد وخماسي في الوسط أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الزمالك، في لقاء سيقام على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن الأسبوع المؤجل من الجولة الـ11.

وسيخوض فريق بيراميدز مباراة الزمالك بدون الثنائي رمضان صبحي وعمر جابر بداعي الإصابة.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز مباراة الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - إبراهيما توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فاجري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: المهدي سليمان - أسامة جلال - إيرك تراوري - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - حسين السيد - فخر الدين بن يوسف.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي متصدر المسابقة والذي سيواجه الاتحاد السكندري مساء اليوم.

في المقابل، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول المسابقة بـ25 نقطة.