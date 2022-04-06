مباشر.. الأهلي 1-0 الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سليمان غريب:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري، والتي تقام على استاد

السلام في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي في مباراة الليلة للانتصار من أجل مواصلة الحفاظ على صدارة الدوري الممتاز.

بينما يدخل الاتحاد اللقاء الأول ضد الأهلي تحت قيادة فنية جديدة لعماد النحاس والذي تولى مهمة تدريب زعيم الثغر خلفاً لحسام حسن.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل وحيد ولم يتلقى أي هزيمة.

في المقابل، يقع الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و4 هزائم و5 تعادلات.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط كبير من قبل لاعبي الأهلي بحثاً عن هز الشباك مبكراً أمام الاتحاد السكندري.

في الدقيقة 14 طالب لاعبو الأهلي باحتساب ضربة جزاء بعدما جاءت الكرة في يد مدافع الاتحاد ولجأ الحكم أحمد الغندور لتقنية الفيديو والتي أكدت على صحة المخالفة.

وذهب بيرسي تاو من أجل تسديدة ركلة الجزاء ولكنه فشل في تسجيلها بعدما اصطدمت الكرة في القائم الأيسر لحارس الاتحاد محمد عبدالمنصف، ليستمر التعادل السلبي مُسيطر على أحداث المباراة.

وشهدت الدقيقة 27 تسديدة قوية من جانب حسين الشحات ولكن تصدى لها عبدالمنصف ببراعة ليُبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

ونجح لويس ميكيسوني في افتتاح التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة 36، ليتقدم الأهلي بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد أمام الاتحاد سجله لويس ميكيسوني.